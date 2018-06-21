21 июня 2018 года

Нарушил требования техрегламента – «прославился» на весь ЕАЭС

Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию для стран Евразийского экономического союза по взаимодействию органов госконтроля. Предлагается при выявлении нарушения какого-либо техрагламента отправлять информацию об этом коллегам из других государств ЕАЭС.

Вопросы таможенного сотрудничества, технического регулирования и функционирования внутреннего рынка обсудили на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Участники встречи приняли Порядок взаимодействия органов государственного контроля (надзора) стран Евразийского экономического союза при проведении мероприятий по соблюдению требований технических регламентов ЕАЭС. Государствам-членам союза рекомендовано руководствоваться этим документом с даты его опубликования, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Органу контроля страны ЕАЭС, обнаружившему нарушение какого-либо техрегламента, предлагается в семидневный срок направить в органы госконтроля других государств союза и ЕЭК уведомление об инциденте и принятии ограничительных мер. Уведомление будет содержать название органа государственного контроля (надзора), выявившего товар с нарушением, дату выявления, наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя, у которых обнаружена такая продукция, а также ряд других сведений.

Уполномоченные органы, получившие информацию, проверят возможные случаи обращения в своих странах небезопасных товаров, указанных в уведомлении. О результатах проверок и принятых мерах они сообщат отправителю.

Планируется, что документ поможет реализовать отдельные положения Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС, позволит гармонизировать законодательство государств-членов союза в этой области. Рекомендация станет основой разработки обязательного к применению Порядка взаимодействия органов госконтроля государств-членов. Этот порядок утвердят решением Совета ЕЭК после вступления в силу соглашения.

Напомним, сейчас в Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Fishnews