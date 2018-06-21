21 июня 2018 года

Росрыболовство выпустило первые приказы по квотам

Приказом от 13 июня Росрыболовство утвердило перечни заявителей, за которыми закрепляются доли квот в районах действия международных договоров на Северном бассейне. Это документ по тем запасам, которые не признаны совместными.

Приказ Росрыболовства от 13 июня 2018 г. № 410 утвердил перечни заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи, предоставленных России в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, и которые допущены к заключению договоров о закреплении. Речь идет о Северном бассейне и о видах водных биоресурсов, которые не признаны совместным запасом РФ и иностранного государства (иностранных государств), сообщает корреспондент Fishnews.

Приказом Росрыболовства от 13 июня 2018 г. № 411 утверждены перечни заявителей, которые допущены к расчету долей квот в морских водах на Северном бассейне, и заявителей которые допущены к расчету долей международных квот (по совместным запасам).

Приказом от 13 июня 2018 г. № 412 утверждены перечни заявителей, которым отказано в закреплении доли квоты в морских водах на Северном бассейне, и в районах действиях международных договоров на Северном бассейне.

Документы размещены на сайте Федерального агентства по рыболовству в специальной рубрике, посвященной заявительной кампании.

Fishnews