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Во Владивостоке провели совещание представители ТИНРО-Центра и Национального института рыбохозяйственных наук Республики Корея (NFIS). Фото пресс-службы российского института

Российские и корейские ученые вместе помогут марифермерам

ТИНРО-Центр и Национальный институт рыбохозяйственных наук Республики Корея планируют совместный исследовательский проект по аквакультуре. Предполагаются работы по кормам, повышению продуктивности гидробионтов и другим направлениям.

Во Владивостоке провели совещание представители ТИНРО-Центра и Национального института рыбохозяйственных наук Республики Корея (NFIS). Они обсудили реализацию плана научного сотрудничества на текущий год в соответствии с решениями 27-й сессии российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству. Также специалисты утвердили план совместных исследований на 2019 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, стороны обменялись информацией по прилову водных биоресурсов, статистическими данными, публикациями и статьями.

Российские и корейские ученые также рассмотрели возможности организации совместного долгосрочного исследовательского проекта по аквакультуре. Он включает работы по кормам, повышению продуктивности культивируемых объектов, профилактике эпизоотий и другим направлениям. Разрабатываемый проект в дальнейшем должен реализоваться в виде конкретных прикладных программ.

В 2019 г. институты планируют обмениваться сотрудниками для совместных исследований по безопасности и физико-химическим свойствам морских беспозвоночных и млекопитающих. Также ученые двух стран собираются взаимодействовать в разработке биологически активных веществ на основе сырья из гидробионтов. Большой интерес для специалистов представляет изучение экстремофильных веществ – белков-антифризов, содержащихся в тканях глубоководных рыб.

Следующее совещание ученых России и Республики Корея состоится в Пусане в мае 2019 г.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостоккорея
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