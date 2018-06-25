25 июня 2018 года

Варзугскому заказнику сменят статус ради семги

В Мурманской областной думе обсудили возможность преобразования заказника «Варзугский» в ООПТ федерального значения – национальный парк. Отмечено, что актуальность таких изменений назрела в связи с сокращением популяции лосося.

Совещание инициировал комитет региональной думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. В мероприятии участвовали областные депутаты, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности, экологических и надзорных организаций, науки.

О возможности создания нацпарка на территории заказника регионального значения «Варзугский» говорили на рабочем совещании в марте, напомнил председатель профильного комитета Валерий Пантелеев. Тогда обсуждались вопросы охраны атлантического лосося реки Варзуги. Эту идею поддержали представители региональных органов власти, общественных и научных организаций.

«Популяция лосося сокращается, для того чтобы остановить этот процесс, необходим комплекс мероприятий, а значит, дополнительные средства для охраны территорий», – подчеркнул Валерий Пантелеев.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре Мурманской областной думы, участники совещания отметили важность принятия скорейших мер по сохранению водных биоресурсов в заказнике. В том числе – контрольных, нормативно-правовых, экономических и социальных решений. Предполагается, что спасти популяцию лосося может только системная слаженная работа всех сторон – власти, надзорных органов, местного населения.

Перевод территории в статус национального парка – процесс длительный, включающий экологическую экспертизу и ряд правовых действий, но актуальность этих преобразований назрела, считают участники совещания.

Приграничные реки станут природным парком

Кроме того, региональный комплексный заказник «Кутса» планируется реорганизовать в природный парк. Об этом говорили на круглом столе, в котором приняли участие представители региональных органов власти, администрации муниципального образования, местного бизнес-сообщества, а также общественных экологических организаций и научных учреждений региона.

Заказник «Кутса» располагается на юго-западе Мурманской области возле границы с Финляндией в бассейнах рек Кутсайоки и Тумча. Это уникальная территория, отличающаяся не только видовым биологическим разнообразием, малонарушенными лесами и концентрацией редких видов растений и животных, но и высокой туристической привлекательностью, отмечают в региональном минпприроды. Реки ежегодно привлекают любителей спортивного сплава со всей России. Однако нерегулируемый туризм ведет к увеличению нагрузки и деградации охраняемых экосистем, а также не способствует социально-экономическому развитию района.

Для урегулирования ситуации решено реорганизовать заказник, изменив не только категорию ООПТ, но также ее режим и границы. После обсуждений в качестве оптимального варианта выбрали преобразование заказника в природный парк.

Реорганизация заказника «Кутса» – один из проектов, которые реализуются в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области и Баренц-отделением WWF России.

Отметим, в заказнике под охраной находится не природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные либо отдельные виды. На территории национального парка в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. Однако, в отличие от заповедников, в нацпарки допускаются туристы, также там в ограниченных масштабах разрешается хозяйственная деятельность.Природный парк— охраняемый обширный участок природного или культурного ландшафта для: рекреационных (например организованного туризма), природоохранных, просветительских и других целей. Режим охраны в природных парках по сравнению с другими ООПТ наименее строгий.

Fishnews