25 июня 2018 года

Волго-Каспийское теруправление получило главу

Приказом Минсельхоза на должность руководителя Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства назначен Александр Морозов.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник представил коллективу теруправления нового главу, а также его заместителя – Елену Казанцеву.

Затем Михаил Иваник и Александр Морозов посетили с рабочим визитом губернатора Александра Жилкина. Он пожелал продуктивного взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами региона и посоветовал активнее использовать общественность, «заряженную» на борьбу с браконьерством.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волго-Каспийского ТУ Росрыболовства, Александр Морозов родился в Алтайском крае. Проходил срочную службу в пограничных войсках. В дальнейшем поступил в Алматинское пограничное училище, после окончания которого до 2018 г. проходил военную службу.

Отметим, Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства осуществляет свою деятельность на территории Астраханской, Волгоградской, Саратовской областей и Республики Калмыкия.

Fishnews