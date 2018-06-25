25 июня 2018 года

Организаторов рыбалки на Дальнем Востоке освободили от налогов

Компании, которые занимаются туристско-рекреационной деятельностью в ДФО, теперь могут применять ставку 0% по налогу на прибыль. В соответствующий перечень вошла деятельность, связанная со спортивно-любительским рыболовством, работа рыболовных заповедников.

Льгота утверждена постановлением правительства от 18 июня 2018 г. № 695, сообщает корреспондент Fishnews. Организации, чья деятельность внесена в список, могут применять нулевую ставку за налоговые периоды с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

«Принятое решение позволит создать благоприятные условия для работы предприятий и организаций в сфере туризма, будет способствовать увеличению туристского потока на Дальний Восток», – отметили в пресс-службе кабмина.

Fishnews