25 июня 2018 года

В системы портала ОСМ - под одним паролем

ЦСМС объявил о введении сквозной аутентификации для доступа в системы портала Отраслевой системы мониторинга: программно-аппаратный комплекс «Аналитика» и модуль картографического интерфейса.

Раньше для входа в личные кабинеты МКИ ОСМ и ПАК «Аналитика» пользователю требовалось тратить дополнительное время на ввод, запоминание, хранение отдельных логинов и паролей. Теперь пользователь может иметь только один логин и пароль для личного кабинета портала ОСМ, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

По данным ЦСМС, 21 июня соответствующие изменения внесены в специальный регламент предоставления доступа к системам портала. Обновленные правила входа уже доступны пользователям.

Fishnews