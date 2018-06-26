26 июня 2018 года

Марокко хочет повысить расценки для европейского промысла

С 20 апреля Евросоюз и Марокко обсуждают обновление протокола к соглашению в области рыболовства. На втором раунде переговоров королевство выдвинуло условие: инвестиции в рыбное хозяйство страны в размере 800 млн марокканских дирхамов (около 5,3 млрд рублей).

Согласно действующим обязательствам сторон, Марокко предоставляет лицензию на рыбный промысел флоту стран ЕС в обмен на инвестиции в размере 400 млн дирхам (примерно 2,6 млрд рублей). Кроме того, судовладельцы платят за работу в водах королевства в общей сложности 14 млн евро (около 1,03 млрд рублей), сообщает корреспондент Fishnews.

В середине июня представители сторон встретились в Рабате. Во время недельного второго раунда переговоров они искали взаимопонимания по политическим и финансовым аспектам соглашения.

По информации Morocco World News, сложнее всего переговоры продвигались по финансовой стороне сделки, так как марокканская сторона требует от Евросоюза удвоить вложения в рыболовство королевства.

Как пишет издание, Рабат не намерен соглашаться на сумму ниже предложенной. Более того, если новый протокол не подпишут, Марокко намерено сразу после истечения действия предыдущего – уже 14 июля – потребовать от европейских рыбаков покинуть воды страны. Поэтому промысловики ЕС требуют от еврочиновников скорейшего заключения сделки.

Третий раунд переговоров начался 25 июня в Брюсселе.

Fishnews