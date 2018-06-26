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Новые ярусоловы помогут рыбакам Карелии быть в тренде

Члены Союза рыбопромышленников Карелии активно включились в реализацию программы инвестиционных квот. Так, ООО «Рыболовецкая компания «Вирма» заключило договор с Росрыболовством на строительство двух ярусоловов.

Ярусоловы (объект инвестиций типа «К») у региона появятся впервые, сейчас местные предприятия добывают рыбу только на траулерах.

«Сегодня большое внимание уделяется экологии и устойчивости промысла. Тенденции говорят о том, что приоритетным в ближайшие годы будет использование более щадящих экосистему орудий промысла. Мы решили капитально усилиться на этом направлении, создать линейку ярусных судов, - рассказал Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. - Причем рынок такие суда тоже ценит и ждет, ведь рыба, пойманная на ярус, пользуется большей популярностью».

После долгого выбора судостроительного предприятия было решено, что суда построят в Санкт-Петербурге на «Северной верфи» по норвежскому проекту. Закладка первого судна этой линейки запланирована на 20 июля. Ярусоловы планируют оснастить самыми современными силовыми установками и оборудованием, они будут спущены на воду в течение двух лет. Контракты на всю линейку уже подписаны.

Илья Раковский обратил внимание, что речь идет не только о том, чтобы организовать строительство, но и о возможности будущего обслуживания этих судов на создавших их верфях. «Я думаю, что основная, стратегическая, цель государства– создать прецеденты, наработать опыт, компетенции, заявить о том, что - да, мы можем!», - считает председатель союза.

Он подчеркнул, что в процессе работы произойдут неизбежные контакты отечественных специалистов с зарубежными коллегами - поставщиками оборудования, наладчиками, монтажерами, будут проходить совещания, семинары, обучающие программы. «Это огромный процесс, который параллельно начнется сразу на многих предприятиях и затронет огромное количество людей. Их образовательный и профессиональный потенциал очень сильно повысится», - обрисовал ожидаемые перспективы Илья Раковский.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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