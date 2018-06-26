26 июня 2018 года

Чукотка установила лимиты для освобождения от уплаты сбора за ВБР

На Чукотке утвердили объемы вылова водных биоресурсов для личных нужд представителей КМНС для освобождения от уплаты сбора за пользование ВБР. Лимиты определены на 2018 г.

Налоговый кодекс РФ позволяет не облагать сбором за пользование водными биоресурсами объекты ВБР, которые осваиваются для личных нужд представителями коренных малочисленных народов и лицами, которые не относятся к КМНС, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа установил такие лимиты – из расчета на человека – на текущий год. Объемы предусмотрены приказом от 22 июня 2018 г. № 33, сообщает корреспондент Fishnews.

Нормы определены по нерке, кете, горбуше, корюшкам, карасю, ельцу, гольяну, чукучану, щуке, сигу, омулю и другим видам рыб.

Fishnews