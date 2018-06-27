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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ. Фото пресс-службы бизнес-омбудсмена

Бизнес-омбудсмен рассказал о новой проблеме в сфере контроля

С 2013 г. число плановых и внеплановых проверок на федеральном уровне сократилось в разы. Но их заменяют другими мероприятиями, по результатам которых возбуждаются административные дела, озвучил проблему бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По опросу, проведенному аналитическим центром ФСО России совместно с институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, больше 63% респондентов считают, что уровень коррупции за последний год не повысился. 23,7% опрошенных зафиксировали снижение коррупции, рассказал Борис Титов. На первые места среди проблем бизнес ставит экономические факторы. Коррупция опустилась на 13-е место, а частые проверки – на 11-е, сообщили Fishnews в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

«С 2013 года число плановых и внеплановых проверок сократилось на федеральном уровне почти в 2 раза (с 1,9 миллиона до 1 миллиона). Это действительно достижение, – констатировал бизнес-омбудсмен. – Но, к сожалению, возникла новая существенная проблема. Проверки заменяются иными проверочными мероприятиями – административными расследованиями, рейдами, мониторингами, которые не фиксируются в статистике. Роспотребнадзор возбуждает без согласования плановых и внеплановых проверок порядка 25% дел об административных правонарушениях; Россельхознадзор – до 50% дел, Росприроднадзор – до 60%, ФАС – до 70%.

Поскольку такие проверки в основном санкционируются не федеральными, а региональными и местными органами власти, а иногда вообще проводятся по решению самих проверяющих, они стали существенно влиять на развитие бизнеса, стали почвой для роста коррупции».

«Конечно, для ликвидации угрозы жизни и здоровью гражданам нужны формы оперативного контроля, в частности системные рейды, – продолжил Борис Титов. – Но они также должны попадать под надзор прокуратуры. Мы предлагаем лишить такие расследования статуса проверок, то есть запретить возбуждать по их итогам административные дела, накладывать штрафы и применять иные меры наказания. Если же в ходе расследований будут обнаружены нарушения законодательства, то для вынесения наказания органы КНД должны обратиться в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку».

Fishnews
НазадМетки: ФАСроспотребнадзорроссельхознадзор
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