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По экологической программе Крымского моста в Кубань выпускают молодь русского осетра. Фото с сайта www.most.life

Строители Крымского моста заботятся о запасах ценной рыбы

По экологической программе строительства Крымского моста в реку Кубань выпускают молодь русского осетра. Вторую партию – 500 тыс. экземпляров – вырастили на Темрюкском осетровом заводе.

Экопрограмму проработали еще на этапе проектирования путепровода. Она состоит из компенсационных мероприятий и регулярного экологического мониторинга на стройке и прилегающих территориях, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Начальник Азово-Черноморского филиала учреждения Мурат Тлеуж рассказал о трех этапах по разведению 500 тыс. мальков русского осетра в год. Две стадии уже пройдено, остается выпуск 2019 года – еще 500 тыс. штук. Планируется, что это будет молодь навеской 1,5 г. После выпуска молоди в Кубань рыба скатывается до устья, на взморье, на мелководные участки, где кормовая база позволяет осетрам расти и набирать вес.

В Главрыбводе отмечают, что без искусственного воспроизводства популяцию ценной рыбы не спасти: численность осетров сократили браконьеры. За флорой и фауной в районе Крымского моста наблюдают представители научно-исследовательских институтов. Сотрудники российских НИИ берут пробы воды, донных отложений, почвы и воздуха в Керченском проливе, замеряют уровень шума.

Fishnews


  • По экологической программе Крымского моста в Кубань выпускают молодь русского осетра. Фото с сайта www.most.life
  • По экологической программе Крымского моста в Кубань выпускают молодь русского осетра. Фото с сайта www.most.life
  • Вторую партию – 500 экземпляров навеской не менее 1,5 г – вырастили на Темрюкском осетровом заводе. Фото с сайта www.most.life
  • По экологической программе Крымского моста в Кубань выпускают молодь русского осетра. Фото с сайта www.most.life
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