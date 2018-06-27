27 июня 2018 года

Строители Крымского моста заботятся о запасах ценной рыбы

По экологической программе строительства Крымского моста в реку Кубань выпускают молодь русского осетра. Вторую партию – 500 тыс. экземпляров – вырастили на Темрюкском осетровом заводе.

Экопрограмму проработали еще на этапе проектирования путепровода. Она состоит из компенсационных мероприятий и регулярного экологического мониторинга на стройке и прилегающих территориях, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Начальник Азово-Черноморского филиала учреждения Мурат Тлеуж рассказал о трех этапах по разведению 500 тыс. мальков русского осетра в год. Две стадии уже пройдено, остается выпуск 2019 года – еще 500 тыс. штук. Планируется, что это будет молодь навеской 1,5 г. После выпуска молоди в Кубань рыба скатывается до устья, на взморье, на мелководные участки, где кормовая база позволяет осетрам расти и набирать вес.

В Главрыбводе отмечают, что без искусственного воспроизводства популяцию ценной рыбы не спасти: численность осетров сократили браконьеры. За флорой и фауной в районе Крымского моста наблюдают представители научно-исследовательских институтов. Сотрудники российских НИИ берут пробы воды, донных отложений, почвы и воздуха в Керченском проливе, замеряют уровень шума.

Fishnews