27 июня 2018 года

Рыбаки планеты отмечают свой праздник

27 июня во всем мире отмечают День рыболовства. Он установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме.

Праздник отмечается ежегодно с 1985 г., сообщает корреспондент Fishnews. Заявленные цели – повысить престиж рыбацких профессий, привлечь внимание к проблемам охраны природы, привить любовь к окружающей среде.

Традиционно празднование сопровождается соревнованиями по ловле рыбы.

Напомним, что в России День рыбака отмечают во второе воскресенье июля.

Fishnews