28 июня 2018 года

Чукотка выступила за помощь морским охотникам

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин предложил субсидировать морской зверобойный промысел. Эту инициативу отразили в протоколе семинара-совещания, проходившего с участием представителей администрации президента и Госдумы.

Права коренных малочисленных народов стали одной из основных тем семинара-совещания, состоявшегося во Владивостоке. Участвовали представители администрации президента РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, региональные власти, органы местного самоуправления и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства ЧАО.

По инициативе губернатора Чукотки Романа Копина, в протокол совещания внесли предложения по субсидированию морского зверобойного промысла и увеличению финансирования на поддержку северного оленеводства из средств федерального бюджета.

По данным окружной администрации, в 2017 г. на поддержку традиционных видов деятельности – оленеводства и морского промысла, правительство региона направило 930 и 267 млн. рублей. «Это помогло стабилизировать численность поголовья оленей в округе, которое составляет 150-155 тыс. голов, и снизить потери на 4%, снабдить производственные базы коренных морзверобоев снаряжением и оборудованием для переработки продукции, обеспечить оленеводческие предприятия техникой, спецодеждой и всем необходимым инвентарем, а также увеличить заработную плату оленеводов на 21% – до 45 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе.

Fishnews