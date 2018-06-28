28 июня 2018 года

Переработка на Севере получила инвестквоты

Росрыболовство распределило доли инвестквот для Северного бассейна под строительство береговых рыбоперерабатывающих комплексов. В ходе аукциона на понижение объемы трески и пикши поделили восемь компаний.

Аукцион на понижение потребовался, после того как количество заявок, прошедших отбор в ходе первого этапа заявочной кампании, превысило зарезервированный для этой цели объем квот. В процедуре участвовали заявки, предполагающие строительство береговых заводов для переработки трески, пикши и других видов рыбы. Квоты для реализации этих проектов выделяются в Баренцевом и Норвежском морях.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, по заводу большой мощности (тип «П») поступило десять заявок, средней (тип «Р») и малой (тип «С») мощности – по одной. Однако из первой десятки один участник не явился на аукцион, а еще трое ушли во время торгов. В итоге за инвестиционные квоты боролись восемь инвестпроектов.

В ходе аукциона размер долей, предусмотренных для поддержки строительства крупного завода, снизился в расчете на каждый проект с 9,7% до 2,91%, для завода средней мощности – с 5,66% до 1,698% и малой – с 2,42% до 0,726%. В числе победителей аукциона компании «МурманСиФуд», «Рыботорговая сеть», «Группа «Баренц», «РК «Полярное море+», Архангельский опытный водорослевый комбинат, «Парк», «Русская Треска» и «Мурманстрой».

Первоначально аукцион на понижение по этим категориям объектов был запланирован на 2 апреля, однако торги были отложены из-за вмешательства Федеральной антимонопольной службы. ФАС признала обоснованной жалобу ООО «Парк» на решение комиссии по отбору инвестпроектов и предписала повторно рассмотреть отклоненные заявки этой организации.

Fishnews