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В Ямало-Ненецком автономном округе продолжат мониторинг водных объектов. Фото пресс-службы правительства региона

На Ямале следят за экологией вод

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжат мониторинг водных объектов. Специалисты будут вести наблюдения за состоянием дна, берегов, водоохранными зонами и изменениями морфометрических особенностей.

Мониторинг будет проводиться на 30 участках водных объектов в границах семи районов, рассказали в департаменте природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Проверять будут участки поверхностных водных объектов возле инженерных сооружений (мостов, мостовых переходов) автодорог общего пользования регионального значения. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа, проследят также за участками водных объектов в границах населенных пунктов (поселков Тазовский и Панаевск, сел Газ-Сале, Гыда, Салемал, Красноселькуп, Толька, Овгорт, Мужи).

Результаты работ позволят получить актуальные данные о состоянии водных объектов и режиме использования водоохранных зон. Это крайне важно для планирования мероприятий по сохранению экологического равновесия в арктической зоне страны, отметили в департаменте.

Fishnews
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