28 июня 2018 года

Нацрыбресурс собирается развивать торговлю рыбой

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» анонсировало создание сети рыбных магазинов. Первые такие торговые объекты будут открыты в крупных портовых городах, заявили в организации.

Суда, принадлежащие ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», успешно работают в российских водах. Вся рыба и рыбопродукция, выпускаемая на борту, поставляется на внутренний рынок страны, рассказали Fishnews в пресс-службе предприятия.

«Нацрыбресурс» анонсировал создание сети рыбных магазинов, заявленная цель – повышение доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке.

«Ранее «Национальные рыбные ресурсы» реализовывали добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. Но с этого года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции и будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам», – заявили в пресс-службе «Нацрыбресурса».

Предполагается, что на начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны. Жители Мурманска, Владивостока и Южно-Сахалинска одними из первых смогут оценить высокое качество продукции и ее низкую стоимость.

Напомним, что в конце 2017 г. на территории Калининградского морского рыбного порта был открыт специализированный рыбный магазин «Портовый». Магазин успешно осуществляет реализацию рыбы и рыбопродукции напрямую от промысловиков, минуя торгово-посреднические организации, рассказали в «Национальных рыбных ресурсах».

Fishnews