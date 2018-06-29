29 июня 2018 года

АзНИИРХ учится «программировать» пол карпов

Специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводят опыт по управлению полом потомства карпа. Планируется получать мальков с прогнозируемым процентом самцов, которые быстрее набирают вес.

Работы ведут на базе научно-производственного центра «Взморье» сотрудники НЦА и лаборатории технологий воспроизводства водных биологических ресурсов. Они определяют условия появления превалирующего числа самцов либо самок в потомстве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, выполнен ряд экспериментов по химическому воздействию на половые продукты карпа. Специалисты получили половые продукты от самок и самцов, провели их «обработку», оплодотворение, инкубацию. Полученные опытные личинки карпа помещены на дальнейшее выращивание.

Наблюдение за развитием экспериментального потомства будет продолжено. Пол и процентное соотношение самцов и самок в разных опытных группах определят после того, как рыба достигнет диагностируемой стадии развития.

Fishnews