29 июня 2018 года

В списке на ветсертификацию проредили ракообразных

Минсельхоз предложил проект нового перечня товаров, на которые потребуется оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. Из списка исключены некоторые виды продукции из водных беспозвоночных.

Проект приказа «О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз предложил скорректировать список. В частности, предлагается исключить из перечня товаров групп 03, 16 ТН ВЭД отдельные виды продукции из ракообразных, моллюсков.

Напомним, что с 1 июля вступает в силу требование об обязательном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Для этого должна использоваться информационная система «Меркурий». Список подконтрольных товаров, на которые необходимы ветеринарно-сопроводительные документы, утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648.

Fishnews