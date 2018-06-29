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Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

ОСК просит рыбаков отказаться от кастомизации

Заказам от рыбаков не хватает серийности, пожаловался президент ОСК Алексей Рахманов. По его словам, судоверфи заинтересованы в строительстве длинной серии судов, а не в индивидуальных решениях.

На пресс-конференции 28 июня глава Объединенной судостроительной корпорации рассказал, что предприятия ОСК уже заключили контракты на строительство около 40 рыболовецких судов. «При этом, к великому сожалению, серийность, о которой мы говорили нашим замечательным рыбакам, в этом деле пока не прослеживается», – заявил журналистам Алексей Рахманов.

В качестве примера он привел ситуацию на заводе «Янтарь», который строит три рыболовецких судна для камчатского РК имени Ленина. «Вместо того чтобы заказать три судна одного проекта, они все равно получаются каждое по-своему уникальным», – посетовал президент ОСК.

Как сообщает корреспондент Fishnews, у судостроителей есть претензии и к документации, разработанной иностранными специалистами, особенно в части согласования ее российским регистром. Алексей Рахманов порекомендовал рыбакам вместо того чтобы обвинять отечественные верфи в том, что они строят дорогие решения, «отказаться от кастомизированных тем».

«А то у нас получается такая история странная. Нам говорят: «Хотим костюм, как в магазине, но сделанный под себя». Тогда уж надо просто выбирать: либо под себя, либо как в магазине», – предложил он, отметив, что верфи и так «пошли на поводу у рыбаков», когда согласились строить суда, спроектированные за рубежом.

«В данном случае, мы говорим: «Хорошо, пусть будет», – но берем эти проекты, адаптируем их под российские требования регистра, и тут, соответственно, коллеги смотрят на то, что получилось и говорят: «Не нравится, давай следующий по-другому построим». Хорошо, переделываем, третий строим: «И здесь еще давайте поправим», – возмутился руководитель ОСК.

В таком подходе «не прослеживается некой индустриальной логики», – заключил Алексей Рахманов, добавив, что судостроителям «очень бы хотелось сделать длинную серию судов, которая бы в деньгах была гораздо интереснее», чем каждый раз «индпошив».

Fishnews


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