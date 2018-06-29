29 июня 2018 года

Верфи рассчитывают на компромисс

Введение крабовых аукционов поставит российские судоверфи перед перспективой потерять десятки заказов от рыбаков. Однако в руководстве ОСК надеются, что механизм доступа к ресурсу в любом случае будет привязан к строительству новых судов.

Судостроители ждут решения по крабам

В прошлом году президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил об успехе программы инвестиционных квот, которая позволила заводам ОСК подписать контракты на строительство более 30 судов для рыбопромышленных компаний. Ожидалось, что новую волну заказов принесет расширение инвестквот в отношении крабов. Вместо этого появилась инициатива о реализации части крабовых квот через аукционы.

На прошлой неделе на совещаниях у вице-премьера Алексея Гордеева и председателя правительства Дмитрия Медведева обсуждался вариант с распределением на торгах до 50% квот. В письме ОСК, направленном руководителю Росрыболовства Илье Шестакову отмечается, что такое решение может «серьезно сократить или полностью остановить планы ряда компаний по строительству новых судов (в том числе краболовных) на верфях Северо-Запада и Дальнего Востока».

На пресс-конференции 28 июня Алексей Рахманов подчеркнул, что для госкорпорации не имеет значения, «каким образом Росрыболовство делит квоты», поскольку это, прежде всего, проблема заказчика, но признал, что судостроительных заводов она тоже коснется.

«Если заказчик вынужден будет пойти на какие-то дополнительные затраты, которые приведут его к невозможности продолжать программу обновления флота, для нас это будет существенной потерей», – заявил глава ОСК корреспонденту Fishnews. – «Мы надеемся, что обсуждение этой темы все-таки приведет к компромиссному решению, которое не заставит наших основных заказчиков отказываться от краболовных судов».

Потери на западе…

Из предприятий ОСК самый большой портфель рыбацких заказов собрал Выборгский судостроительный завод. Сейчас у верфи подписаны контракты на строительство шести краболовных судов и есть опцион еще на четыре. Однако Ассоциация краболовов Севера уже уведомила корпорацию, что в случае крабовых аукционов входящие в ее состав компании будут вынуждены отказаться от запланированного строительства десяти судов на мощностях ВСЗ.

Другой крупный заказчик – Архангельский траловый флот – также предупредил завод о возможной заморозке строительства четырех 86-метровых траулеров, которое во многом финансировалось за счет залога крабовых квот. Степень готовности головного судна этой серии «Баренцево море», по оценке гендиректора ВСЗ Александра Соловьева, превышает 45%, но гарантий его успешной достройки теперь нет.

На пресс-конференции руководитель завода воздержался от оценки возможных потерь, но отметил, что «с тревогой наблюдает за всем этим процессом». Алексей Рахманов поспешил заверить, что как только слоты ВСЗ освободятся, «они тут же будут заняты следующими гражданскими заказами, которые в очередь стоят».

Между тем в письме ОСК в Росрыболовство говорится, что отказ от реализации этих проектов «поставит верфь в критическое положение, оставив ее без заказов в среднесрочной перспективе» и с рядом недостроенных судов на стапелях. Другие предприятия в составе ОСК также могут пострадать, что «поставит под вопрос успешность самой программы «инвестиционных квот». В первую очередь, это относится к площадкам, расположенным на Дальнем Востоке.

… и на востоке

По словам Алексея Рахманова, инвестквоты на вылов краба рассматривались в том числе как возможность обеспечить заказами дальневосточные верфи. «Прежде всего, это Хабаровский и Амурский (в Комсомольске-на-Амуре) судостроительные заводы, которым эта загрузка нужна как воздух», – рассказал на пресс-конференции президент ОСК.

По информации Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, и с тем, и с другим заводом велись переговоры о размещении заказов от нескольких рыбопромышленных компаний на строительство как минимум 17 корпусов краболовных судов. Судостроительные проекты обсуждались и с другими верфями. Рыбаки дожидались только выхода постановления правительства об инвестиционных квотах на краба.

«В целом в высокой степени проработки находятся заказы на строительство порядка 20 корпусов, поэтому дальневосточные краболовы очень обеспокоены тем, что происходит, – отметил президент ассоциации Александр Дупляков. – Решение будет приниматься после того, как станет понятно, куда мы будем двигаться дальше: будут у нас аукционы или будут у нас инвестквоты, потому что и то, и другое сложно совместить. Строительство – дело дорогое, и на два направления денег просто не хватит».

Перспективы сохранить заказы крабовиков у верфей пока туманные, но руководство ОСК не теряет оптимизма. «Когда мы готовили предложения и совместно с Минпромторгом прорабатывали эти изменения в нормативные акты, то, конечно же, постарались заложить там инструменты, которые бы сохранили привязку к строительству новых краболовных судов, – уточнил Алексей Рахманов. – Насколько это сейчас пройдет, как это сработает, мы пока не знаем».

Fishnews