15 мая 2018 года

Электронная ветсертификация: кто готов?

«Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?» – Fishnews запустил новый опрос, посвященный этой теме. С июля ветеринарно-сопроводительные документы должны оформляться в электронном виде – отсрочки пока не предполагается.

Меньше двух месяцев осталось до вступления в силу требования об обязательной электронной ветсертификации. Возможность оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге предусмотрена только на крайний случай.

У рыбной отрасли – своя специфика. Переход на ЭВС рыбопромышленных компаний обсуждался не раз и на разных площадках – на специальных совещаниях с представителями Россельхознадзора и Росрыболовства, на Съезде рыбаков. Особенно много вопросов связано с организацией работы в период лососевой путины – с оформлением уловов, поступающих со ставных неводов, с маломерным флотом, с отдаленными районами.

По итогам совещания, состоявшегося в Мурманской области 20 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Росрыболовству с властями регионов принять в полном объеме меры по переходу на оформление с 1 июля 2018 г. ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов в электронном виде. Доклад по этому вопросу в правительстве ждут до 5 июня.

Fishnews приглашает своих читателей принять участие в опросе: «Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?» Вариантов ответа, как всегда, несколько: «Готовы полностью, успешно оформляем ВСД в электронном виде уже сейчас»; «К 1 июля успеем подготовиться»; «Столкнулись с проблемами при тестировании: система для электронного оформления сырая»; «А что это такое?».

Опросник размещен справа от текста новости. О результатах мы расскажем в отдельном материале.

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