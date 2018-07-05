05 июля 2018 года

В бассейне реки Камчатка ограничен промысел до особого распоряжения

Комиссия по анадромным в Камчатском крае приняла решение о введении дополнительных проходных дней для промышленного и традиционного рыболовства в бассейне реки Камчатка в границах Усть-Камчатского района и на РПУ в Камчатском заливе.

В редакцию Fishnews поступили звонки от обеспокоенных пользователей, осуществляющих традиционное рыболовство в протоке Старая Камчатка. Представители КМНС сообщили о том, что с 5 июля, после завершения очередного проходного периода, они не смогли продолжить промысел на реке из-за запрета, и попросили корреспондента разобраться в причинах сложившейся ситуации.

За разъяснением мы обратились в Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

Как рассказали в отделе организации рыболовства СВТУ ФАР, решение о введении ограничений лова в Усть-Камчатском районе было принято на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных 2 июля (протокол комиссии № 11). Из-за недостаточной величины пропуска производителей ранней формы нерки в реку Камчатка наука рекомендовала ввести дополнительные меры для обеспечения прохода производителей на нерестилища.

В результате принято решение определить дополнительные проходные дни для промышленного и традиционного рыболовства в бассейне реки Камчатка в границах Усть-Камчатского района, а также на РПУ № 281 (Камчатский залив) до особого распоряжения комиссии.

Fishnews