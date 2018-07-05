05 июля 2018 года

Ученые открыли новых моллюсков в глубинах Охотского моря

В прошлом году впервые были исследованы моллюски, обитающие на дне Курильской впадины на глубине более 3 тыс. м. Российские специалисты обнаружили 25 видов, 13 из которых являются новыми для науки.

Опубликован отчет о работе Дальневосточного отделения РАН в 2017 г. Свои основные результаты представил и Национальный научный центр морской биологии, сообщает корреспондент Fishnews.

В отчете говорится, что впервые исследована фауна двустворчатых моллюсков Охотского моря, обитающих на дне Курильской впадины на глубине более 3 тыс. м. Обнаружено 25 видов, 13 из которых являются новыми для науки, а 9 видов впервые зарегистрированы для фауны России.

Также специалисты ННЦМБ провели сравнительный анализ глубоководных фаун Охотского моря и северо-западной части Тихого океана. Установлено, что наиболее глубоководные проливы между Курильскими островами не являются преградой для проникновения глубоководных видов из Тихого океана в Охотское море. Большинство видов (68%), обнаруженных на максимальных глубинах Охотского моря, обитает в батиальной и абиссальной зонах Тихого океана, говорится в документе.

Также специалисты центра впервые подробно исследовали формирование пищеварительной системы у дальневосточного трепанга. Отмечено, что полученные данные создают базис для научного подхода к совершенствованию технологий культивирования этого гидробионта.

Fishnews