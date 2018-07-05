Новости
Охотское море. Фото с сайта all-about-russia.ru

Ученые открыли новых моллюсков в глубинах Охотского моря

В прошлом году впервые были исследованы моллюски, обитающие на дне Курильской впадины на глубине более 3 тыс. м. Российские специалисты обнаружили 25 видов, 13 из которых являются новыми для науки.

Опубликован отчет о работе Дальневосточного отделения РАН в 2017 г. Свои основные результаты представил и Национальный научный центр морской биологии, сообщает корреспондент Fishnews.

В отчете говорится, что впервые исследована фауна двустворчатых моллюсков Охотского моря, обитающих на дне Курильской впадины на глубине более 3 тыс. м. Обнаружено 25 видов, 13 из которых являются новыми для науки, а 9 видов впервые зарегистрированы для фауны России.

Также специалисты ННЦМБ провели сравнительный анализ глубоководных фаун Охотского моря и северо-западной части Тихого океана. Установлено, что наиболее глубоководные проливы между Курильскими островами не являются преградой для проникновения глубоководных видов из Тихого океана в Охотское море. Большинство видов (68%), обнаруженных на максимальных глубинах Охотского моря, обитает в батиальной и абиссальной зонах Тихого океана, говорится в документе.

Также специалисты центра впервые подробно исследовали формирование пищеварительной системы у дальневосточного трепанга. Отмечено, что полученные данные создают базис для научного подхода к совершенствованию технологий культивирования этого гидробионта.

Fishnews
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Анна РУСОВА

Нам не обойтись без рыбоводных заводов

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Как готовятся к путине на Амуре

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Выставка хорошо вписалась в рыбную отрасль

Генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО

Генеральный директор компании «Акватехнологии»

Сергей СЛЕПЧЕНКО

Кому, как не нам, создать во Владивостоке рыбный рынок?

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

От малька до ПРО

С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.