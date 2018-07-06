06 июля 2018 года

Трудовую миграцию решили простимулировать поправками

Изменения законодательства призваны помочь работодателям привлекать кадры из других регионов. О плюсах новых механизмов рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 190 «О внесении изменений в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в части совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов» опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, предусмотренная передача ряда полномочий от федерального центра субъекту РФ значительно упростит разработку и согласование региональных программ повышения трудовой мобильности населения. Также усовершенствован механизм для работодателя: отменено требование его участия в инвестиционном проекте, сокращен с 3 до 2 лет минимальный срок, на который заключается трудовой договор, и др.

Вводится норма, согласно которой дальневосточные работодатели смогут привлекать по программе повышения мобильности кадры из других регионов ДФО (ранее это было запрещено).

По информации агентства, программы повышения трудовой мобильности реализуются во всех регионах Дальнего Востока, кроме Республики Саха (Якутии) и Еврейской автономной области. В рамках этих программ работодатель может компенсировать затраты на переезд, обеспечение жильем (в том числе уплату процентов по ипотечным кредитам), обучение и переобучение работника и членов его семьи. В настоящее время предприятие – участник программы получает 225 тыс. рублей из бюджета и само инвестирует 75 тыс. рублей в переезд и обустройство на новом месте каждого работника. На текущий год заявлено 19 работодателей с общей численностью 415 сотрудников. Компаний, связанных с рыбной отраслью, среди них нет.

Помимо этого в макрорегионе также действуют программы добровольного переселения соотечественников; переселения старообрядцев на Дальний Восток; переселения граждан РФ, имеющих статус безработных; региональные программы для привлечения определенных специалистов.

Fishnews