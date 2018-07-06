06 июля 2018 года

Страна готовится к главному рыбацкому празднику

День рыбака Россия отметит 8 июля. Какие мероприятия запланированы на Дальнем Востоке и в других регионах, читайте в материале Fishnews.

В Приморье – песни, танцы и спорт

На Спортивной набережной Владивостока состоится семичасовой концерт ведущих творческих коллективов края. Недалеко от сцены будут работать площадки, где жители и гости города смогут поиграть в «Морской бой» и «Мегатвистер» и попробовать кулинарные угощения. Всем пришедшим на праздник раздадут тысячу порций наваристой ухи, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

В Находке народные гуляния пройдут на побережье озера Ливадийского. Для горожан подготовили театрализованное представление с Нептуном, концерт с участием городского духового оркестра, вокальных и танцевальных коллективов и воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Ливадия». Зрители смогут принять участие в играх и конкурсах. Кульминацией праздника станут выступление владивостокской кавер-группы «Койн» и дискотека, отмечают в окружной администрации.

Находкинские спортсмены также присоединятся к празднованию. Уже в субботу в городе стартуют спортивные встречи приморских картингистов, а в воскресенье в Ливадии состоится финал соревнований по мотокроссу.

Камчатка отметит с размахом

В этом году основные торжества в Петропавловске-Камчатском решено провести в субботу, 7 июля. Праздничные мероприятия начнутся с театрализованного выхода Нептуна и его свиты из вод Авачинской бухты и поздравлений первых лиц края. В центре города организуют многочисленные тематические интерактивные площадки, установят фотозоны. Запланирована работа полевых кухонь, праздничная торговля.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, на главной сцене праздника днем выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы, а вечером пройдут финал городского конкурса красоты «Мисс лето» и концерт звездного дуэта «Непара». У стелы «Город воинской славы» оркестр Петропавловска-Камчатского представит музыкальную ретропрограмму «У самого синего моря». Для детей пройдет «Пиратская вечеринка» с яркой анимацией, веселыми конкурсами и призами.

На берегу Култучного озера развернется этнокультурное стойбище, где все желающие смогут принять участие в национальных мастер-классах и отведать ароматной ухи. Завершится День рыбака в краевом центре ярким фейерверком.

На Сахалине – ярмарки и концерты

В Южно-Сахалинске празднование Дня рыбака начнут 7 июля традиционным рыбным фестивалем и ярмаркой. Как пишут островные СМИ, 12 рыбопромышленных предприятий региона предложат широкий ассортимент свежемороженой и копченой рыбы и морепродуктов.

Жителей Корсакова приглашают на праздник 9 июля. Торжества начнутся вечером на площади Ленина.

В Аниве праздничные гулянья пройдут 10 июля. Жителей и гостей района приглашают на городской пляж, где участников мероприятия будут ждать конкурсы, шутки, песни и уха.

В Охе надеются на хорошую погоду. Праздник планируют отметить 7 июля на берегу залива Помрь в селе Некрасовка. Запланированы концерт и развлекательно-игровая программа от работников районного Дворца культуры.

В Долинском районе День рыбака также отпразднуют 7 июля. На пляже в селе Стародубском в 12:00 начнется торжественная концертная программа «Морские дали», которая перетечет в театрализованное представление «Охота за трезубцем». Для юных островитян приготовят игру «Полундра», а также ряд мастер-классов и аквагрим. Для взрослых организуют творческие программы «Побольше вам рыбки, чтобы сияли улыбки» и «Вечерний закат». Завершится праздник фейерверком.

В Белогорске – рыбацкий фестиваль

В городе Белогорске Амурской области пройдет фестиваль «Особенности белогорской рыбалки». Как сообщает городской информационный портал, для участников фестиваля на полевой кухне приготовят 500 порций ухи из карасей, ротана и щуки.

Горожан ждет масса развлечений: фотоконкурс «Во-о-о-т такая рыба!», конкурсы «Песни, частушки и анекдоты о рыбалке (рыбе)», «Пальчики оближешь», «Супер-рыбак» и «Рыбацкая высота». Главным событием дня станет соревнование по ловле живой рыбы в специальном бассейне голыми руками.

Мурманчан угостят вкусненьким

Как сообщают СМИ, в Мурманске впервые состоится рыбный фестиваль «Дары моря». С 5 по 8 июля в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» будет проходить дегустация рыбных блюд и деликатесов. В программе фестиваля выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы. 8 июля День рыбака отметят на Центральном стадионе профсоюзов, где организуют интерактивные площадки, выставку автотехники и байк-шоу. Одним из ключевых событий праздника станет традиционное чествование лучших работников рыбного хозяйства. В концертной программе – шоу Игоря Портного с фрагментами из известных мюзиклов и выступление Вадима Самойлова, одного из основателей рок-группы «Агата Кристи».

Лучшие «рыбные» фото выберут в Магадане

В субботу, 7 июля, в зоне отдыха «Горняк» в Магадане пройдет праздничная программа «Семь футов под килем». Горожан ждут концерт, конкурсы, игровая программа для детей «Морской круиз», выставка работ объединения прикладного творчества «Узор». Также в этот день наградят победителей фотоконкурса «Большая рыба». Все гости праздника по традиции смогут отведать свежесваренной магаданской ухи. Сюрпризом станет выступление приглашенной кавер-группы Nati Reznik & Osanna Sax (Киев). Как сообщила пресс-служба мэрии города, в «Горняке» в этот день введут дополнительные рейсы общественного транспорта.

На Таймыре празднуют месяц

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе ко Дню рыбака организуют 20 праздничных площадок. В поселке Левинские Пески отметили уже 29 июня. 6 июля начнут праздновать жители сел Караул и Хатанга, 20 июля – в поселках Усть-Авам и Волочанка.

По всему Таймыру организуют национальные подворья, дегустацию рыбных блюд, выставки изделий декоративно-прикладного искусства, а также спортивные мероприятия. Главным событием праздника станет конкурс «Рыбаки Таймыра», принять участие в котором могут представители коренных малочисленных народов. Победителем станет тот, кто поймает самую большую рыбу по весу и по размеру.

В Астрахань съедутся гуру ухи

8 июля в Астрахани будут одновременно отмечать два праздника — День рыбака и День семьи, любви и верности. На центральной набережной Волгисостоится большой праздничный концерт. Одним из главных событий станет «Фестиваль ухи». Повара из Харабалинского, Камызякского, Лиманского, Володарского и Икрянинского районов Астраханской области сварят рыбные супы по собственным эксклюзивным рецептам. В программе Дня рыбака танцевальный марафон, выступления ролеров, исполнение мелодий на этнических инструментах, выставка работ астраханских художников.

Северяне отпразднуют на ярмарке

В Архангельске День рыбака начнут отмечать 6 июля. На площади у Ломоносовского дворца культуры пройдет выставка-ярмарка рыбы и рыбной продукции, выпечки и других товаров. Гостей праздника угостят наваристой ухой, для детей проведут игровую программу «Веселые рыболовы». Завершится день концертом.

Мастеров поплавочной удочки выявят в Оренбурге

В Оренбурге 7 июля на территории парк-отеля «Нежинка» пройдет областной фестиваль рыболовов-любителей «Поплавок». На мероприятии выступят творческие коллективы, состоятся различные конкурсы, игры и угощения.

Программа в Крыму - разнообразная

В Керчи празднование Дня рыбака начнется 6 июля сразу на нескольких площадках. За три дня горожане смогут посетить выставку-ярмарку «У самого синего моря…» и гастрономический фестиваль «Рыбный пир», совершить морскую прогулку, принять участие в параде тельняшек и фестивале красок, получить угощение от Нептуна. Каждый вечер практически на всех площадках будут проходить концерты творческих коллективов. 8 июля на Водной станции устроят праздничный фейерверк.

В Севастополе 8 июля на территории Культурно-информационного центра города пройдут народные гулянья. С 9 часов утра на площади откроется праздничная ярмарка рыбной продукции, а также интерактивная программа детско-юношеских клубов и концерт с поздравлением от Нептуна. Завершит праздничный день красочный фейерверк.

В Кронштадте порыбачат семьями

В Кронштадте всех желающих приглашают на фестиваль семейной рыбалки, который пройдет 8 июля в историко-культурном комплексе «Форт Константин». С самого утра на территории форта соберутся любители и профессионалы, чтобы посоревноваться в мастерстве рыбной ловли. Лучших выявят в номинациях «Самая длинная рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый тяжелый улов» и других.

Fishnews