06 июля 2018 года

Специалистам не хватает данных по африканским рыбам

Рабочая группа ФАО по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки столкнулась с недостатком информации о вылове для некоторых популяций. Так, у экспертов возникли трудности при подготовке рекомендаций по ставридам и сардинеллам.

В Банжуле (Гамбия) прошли ежегодные заседания рабочей группы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки. В обсуждениях участвовали 19 специалистов из восьми африканских и европейских стран, в том числе сотрудник АтлантНИРО, а также представители ФАО.

Эксперты оценивали текущее состояние запасов и вырабатывали рекомендации по управлению ими. На заседаниях дали оценку усилиям участников промысла в области сбора первичных данных, необходимых для моделирования динамики численности. Полученные на российских траулерах биостатистические материалы в сочетании с результатами учетных съемок пополнения, проводимых АтлантНИРО, легли в основу реализации соответствующих программ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, удалось убедительно продемонстрировать потенциал роста запаса скумбрии в условиях сохранения современных темпов эксплуатации с годовым выловом 340 тыс. тонн. Подтверждена возможность увеличения вылова сардин.

Однако, как отмечают в российском НИИ, сегрегированные по возрастным группам данные о вылове были получены не для всех популяций. Для многих из них рабочая группа была вынуждена ограничиться выводами, основанными на ряде допущений, сопровождающих расчеты запасов по продукционным моделям. Недостаток необходимых входных данных обязал специалистов с повышенной осторожностью формулировать рекомендации по промыслу ставрид, интенсивность которого признана чрезмерной. Особенную обеспокоенность вызвали результаты интерпретации материалов о состоянии запаса сардинелл, который явно переэксплуатируется.

Специалисты рабочей группы подчеркнули, что особое значение для регулирования промысла в регионе имеют съемки пополнения запасов рыб. Также участники встреч выразили надежду на то, что АтлантНИРО сможет выполнить такой научный рейс в 2018 г.

Fishnews