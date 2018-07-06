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Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске).. Фото предоставлено группой компаний «Антей»

«Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

Решение социально значимых проблем – это естественное продолжение хозяйственно-коммерческой деятельности любого успешного предприятия, считают в группе компаний «Антей». В самом холдинге благотворительность направлена на поддержку спортивных и социально-реабилитационных организаций.

Уже третий год компания сотрудничает с Центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края. Здесь занимаются плаванием и горнолыжным спортом 196 спортсменов – инвалидов по зрению, слуху, в связи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или интеллектуальными нарушениями. Спорт позволяет им социализироваться.

«Помощь от компании «Антей» мы используем на оплату медицинских исследований для присвоения спортивного класса, – рассказала корреспонденту Fishnews директор центра Светлана Полекаренко. – Это позволяет спортсменам участвовать в состязаниях, а не просто проходить реабилитационные мероприятия. Кроме того, спонсорская помощь используется для приобретения предметов экипировки, не входящих в оплачиваемый из бюджета перечень, а также на премирование за спортивные достижения».

В число опекаемых «Антеем» организаций входят Дальневосточное межрегиональное общество любителей кендо и иайдо, а также хоккейная команда Детско-юношеской спортивной школы «Адмирал» во Владивостоке.

«Решение социально значимых проблем — это естественное продолжение хозяйственно-коммерческой деятельности любого успешного предприятия, – отметил заместитель директора группы компаний «Антей» по общим вопросам Евгений Захарченко. – Представители бизнеса – неотъемлемая часть российского общества. Поэтому для нас важно участвовать в социально-экономическом развитии общества. Особенно там, где мы ведем свой бизнес, где живут и работают наши сотрудники».

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.


  • Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске).. Фото предоставлено группой компаний «Антей»
  • Участники Чемпионата России по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в подмосковном городе Руза. Фото предоставлено Центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края
  • Состязания по кендо. Фото предоставлено Станиславом Будиным
  • Спортсмены ДЮСШ «Адмирал» на состязаниях за Кубок Газпром нефти. Фото ПАО «Газпром нефть»
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