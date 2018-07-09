09 июля 2018 года

Сотрудники Нижнеобского теруправления попали в криминальную хронику

Руководителя и инспектора отдела по Ямало-Ненецкому автономному округу Нижнеобского теруправления Росрыболовства обвиняют в получении взятки в размере 200 тыс. рублей.

По данным следствия, в 2017 г. начальник отдела и инспектор за взятку не привлекли коммерческую структуру к ответственности за административное правонарушение – незаконное использование прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны водного объекта.

Передача взятки состоялась 2 ноября 2017 г., полученные деньги обвиняемые поделили между собой, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета Ямало-Ненецкого АО. В настоящее время начальник отдела содержится под стражей, инспектор – под домашним арестом.

Руководителю и инспектору отдела предъявлено обвинение по пунктам «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовного дела продолжается.

Fishnews