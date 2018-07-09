Новости
Генеральный директор ООО «Примкраб» Александр КИРИЧЕНКО и руководитель проектного бюро «Наутик Рус» Артем СТРОПИЛОВ заключили соглашение о разработке эскизного проекта краболовного судна

РРПК построит минимум 10 краболовов для Дальнего Востока

ООО «Примкраб», созданное РРПК как операционная компания для освоения крабовых квот, заключило соглашение о разработке эскизного проекта краболовного судна. Компания надеется, что строительство будет осуществляться на дальневосточной верфи.

Соглашение заключено с проектным бюро «Наутик Рус», которое работает в партнерстве с исландскими инженерами. Подписание приурочили ко Дню рыбака, на церемонии присутствовал основной акционер «Русской рыбопромышленной компании» и ООО «Примкраб» Глеб Франк, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году компании, входящие в состав РРПК, приобрели на аукционе доли квот на вылов в подзоне Приморье трех видов краба – синего, волосатого четырехугольного и стригуна опилио. Общая стоимость шести выигранных лотов превысила 10 млрд рублей. «Примкраб» был создан в 2017 г. для освоения объемов ценного биоресурса.

Добывающий флот компании насчитывает шесть судов. Однако все они – не новострой, были переоборудованы под добычу краба, рассказал генеральный директор ООО «Примкраб» Александр Кириченко. В связи с этим компания и взяла курс на обновление флота.

Новострой станет проектом нового поколения – об этом заявляют и заказчики, и проектанты. «Мы планируем построить суда, отвечающие всем современным требованиям, как в области технического оснащения, так и с точки зрения безопасности и экологических показателей, – подчеркнул Александр Кириченко. – Новые мощности позволят максимально эффективно осваивать закрепленные за компанией квоты, а также обеспечить достойные условия труда для экипажей».

Генеральный директор ООО «Наутик Рус» Артем Стропилов заявил, что для компании-проектировщика – большая честь участвовать в «этой технической революции совместно с российским рыболовным сообществом».

«В концепции нового судна собираются воедино самые современные дизайнерские и инженерные решения, энергоэффективные технологии. При этом особое внимание уделяется повышенной безопасности и комфорту экипажа», – заявил Артем Стропилов.

Руководитель «Примкраб» особо подчеркнул, что компания очень надеется, что проект будет реализовываться на дальневосточных верфях, и пригласил заводы участвовать в тендере, который ориентировочно будет объявлен через 9 месяцев.

На безопасности промысла обещают сделать особый акцент. Производство продукции будет максимально отвечать стандартам внешнего и внутреннего рынка, отметили в компании «Примкраб».

Отвечая на вопрос о том, учитываются ли возможные требования к судам под крабовые инвестиционные квоты, Александр Кириченко сообщил, что этот момент не является концептуальным, главное – поменять саму материальную базу.

Fishnews

  • Генеральный директор ООО «Примкраб» Александр КИРИЧЕНКО и руководитель проектного бюро «Наутик Рус» Артем СТРОПИЛОВ заключили соглашение о разработке эскизного проекта краболовного судна
  • Основной акционер «Русской рыбопромышленной компании» и ООО «Примкраб» Глеб ФРАНК
  • Генеральный директор ООО «Примкраб» Александр КИРИЧЕНКО
  • Генеральный директор ООО «Наутик Рус» Артем СТРОПИЛОВ
  • Тендер на строительство краболовного судна «Примкраб» планирует объявить в этом году
  • РРПК построит минимум 10 современных краболовных судов для Дальнего Востока
    •
    НазадМетки: дальний востоккраб
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

    Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

    Анна РУСОВА

    Нам не обойтись без рыбоводных заводов

    Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

    Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

    Александр ПОЗДНЯКОВ

    Как готовятся к путине на Амуре

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Выставка хорошо вписалась в рыбную отрасль

    Генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Акватехнологии»

    Сергей СЛЕПЧЕНКО

    Кому, как не нам, создать во Владивостоке рыбный рынок?

    Все интервью

    Личное мнение

    Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

    Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

    Партнер юридической фирмы «Инмар»

    Константин ИВАНЧИН

    Конституционный суд на стороне судовладельцев

    Все материалы

    Крупным планом

    Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

    Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

    Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

    «Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

    С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

    От малька до ПРО

    С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

    Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

    Все материалы

    События

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.