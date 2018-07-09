09 июля 2018 года

РРПК построит минимум 10 краболовов для Дальнего Востока

ООО «Примкраб», созданное РРПК как операционная компания для освоения крабовых квот, заключило соглашение о разработке эскизного проекта краболовного судна. Компания надеется, что строительство будет осуществляться на дальневосточной верфи.

Соглашение заключено с проектным бюро «Наутик Рус», которое работает в партнерстве с исландскими инженерами. Подписание приурочили ко Дню рыбака, на церемонии присутствовал основной акционер «Русской рыбопромышленной компании» и ООО «Примкраб» Глеб Франк, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году компании, входящие в состав РРПК, приобрели на аукционе доли квот на вылов в подзоне Приморье трех видов краба – синего, волосатого четырехугольного и стригуна опилио. Общая стоимость шести выигранных лотов превысила 10 млрд рублей. «Примкраб» был создан в 2017 г. для освоения объемов ценного биоресурса.

Добывающий флот компании насчитывает шесть судов. Однако все они – не новострой, были переоборудованы под добычу краба, рассказал генеральный директор ООО «Примкраб» Александр Кириченко. В связи с этим компания и взяла курс на обновление флота.

Новострой станет проектом нового поколения – об этом заявляют и заказчики, и проектанты. «Мы планируем построить суда, отвечающие всем современным требованиям, как в области технического оснащения, так и с точки зрения безопасности и экологических показателей, – подчеркнул Александр Кириченко. – Новые мощности позволят максимально эффективно осваивать закрепленные за компанией квоты, а также обеспечить достойные условия труда для экипажей».

Генеральный директор ООО «Наутик Рус» Артем Стропилов заявил, что для компании-проектировщика – большая честь участвовать в «этой технической революции совместно с российским рыболовным сообществом».

«В концепции нового судна собираются воедино самые современные дизайнерские и инженерные решения, энергоэффективные технологии. При этом особое внимание уделяется повышенной безопасности и комфорту экипажа», – заявил Артем Стропилов.

Руководитель «Примкраб» особо подчеркнул, что компания очень надеется, что проект будет реализовываться на дальневосточных верфях, и пригласил заводы участвовать в тендере, который ориентировочно будет объявлен через 9 месяцев.

На безопасности промысла обещают сделать особый акцент. Производство продукции будет максимально отвечать стандартам внешнего и внутреннего рынка, отметили в компании «Примкраб».

Отвечая на вопрос о том, учитываются ли возможные требования к судам под крабовые инвестиционные квоты, Александр Кириченко сообщил, что этот момент не является концептуальным, главное – поменять саму материальную базу.

Fishnews