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Сотрудники таможни работают с электронными декларациями

Таможня развивает консультации с деловыми кругами

ФТС утвердила новый состав Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики. Рыбную отрасль в нем по-прежнему представляет Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Президиум экспертно-консультативного совета помимо руководства ФТС включает представителей Торгово-промышленной палаты, РСПП, «Опоры России», «Деловой России», Российского экспортного центра, Консультативного совета по иностранным инвестициям и Ассоциации европейского бизнеса в России. Кроме того, в составе совета – участники от 38 крупнейших отраслевых бизнес-объединений, а также компаний-экспортеров и импортеров.

Рыбную отрасль в совете представляет вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Максим Шестаков. При этом Рыбная ассоциация уже не первый год активно взаимодействует с ФТС в рамках соглашения о сотрудничестве.

Среди вопросов, которые будут детально и комплексно прорабатываться в ближайшее время, – совершенствование правовой базы в части таможенных процедур при импорте рыбной продукции, эффективный контроль за полнотой уплаты таможенных платежей, соблюдением запретов и ограничений при импорте рыбы, достоверностью таможенной стоимости, правомерностью предоставления тарифных преференций.

Планируется рассмотреть проблему категорирования лиц, совершающих таможенные операции в отношении рыбной продукции, с учетом результатов анализа их деятельности, репутации на рынке и оценки вероятности нарушения ими таможенных норм ЕАЭС и РФ, а также возможности улучшения условий для экспорта российской рыбной продукции путем оптимизации таможенных операций.

«Участие ассоциации в работе экспертно-консультативного совета ФТС России является действенным инструментом реализации этих задач, – сообщили Fishnews в Рыбной ассоциации. – Уверены, что экспертно-консультативный совет станет весомой и значимой площадкой для выработки конструктивных механизмов совершенствования внешнеэкономической деятельности российского бизнеса».

В ближайшее время совет сформирует постоянные комиссии по ключевым направлениям деятельности таможенных органов. К его работе будут привлекаться эксперты, специалисты в таможенной сфере и представители органов государственной власти.

«Мы переформатировали Экспертно-консультативный совет, сделав акцент на сотрудничестве с законопослушным бизнесом с задачей по максимуму охватить все отрасли и направления деятельности, представленные во внешнеэкономической сфере, – подчеркнул руководитель ФТС Владимир Булавин. – Надеемся, что новый формат работы и активный интерес со стороны бизнеса позволит превратить совет в эффективный инструмент конструктивного взаимодействия между таможней и деловыми кругами». Первое заседание совета в новом формате намечено на 13 июля.

Fishnews
НазадМетки: РСППтаможня
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