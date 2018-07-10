10 июля 2018 года

«Рыбный» комитет ФАО съехался на сессию

Члены Комитета по рыбному хозяйству ФАО обсуждают в Риме актуальные вопросы отрасли в глобальном масштабе. На 33-ю сессию комитета съехалось более 700 человек, встреча проходит с 9 по 13 июля.

Среди участников сессии – представители от стран-членов ФАО, межправительственных и неправительственных организаций, а также гражданского общества, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. На повестке встречи – обсуждение тенденций развития отрасли, мер по соблюдению Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО и соответствующих международных планов действий и стратегий, вопросов безопасности труда и укрепления региональных рыбохозяйственных органов.

Также участникам сессии предстоит принять отчеты подкомитетов, согласовать меры по борьбе с ННН-промыслом, выработать рекомендации по усилению вклада рыбного хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности планеты, рассмотреть ряд других тем.

Глава российской делегации, постоянный представитель России при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев пригласил участников сессии на II Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут 13-15 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге.

Комитет по рыбному хозяйству (КОФИ) – вспомогательный орган Совета ФАО. Учрежден в 1965 г. на 13-й сессии Конференции ФАО. В 1966 г. состоялась первая сессия. С 1977 г. такие встречи проводятся один раз в два года.

Fishnews