10 июля 2018 года

Мурманских лососей вновь поражает УДН

Мониторинг семги в реке Кола Мурманской области показал, что 20% особей поражены ульцеративным дермальным некрозом. Власти региона призвали население сообщать о фактах поимки больной рыбы.

Ситуация обсуждалась на оперативном совещании, которое провел в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Председатель комитета по ветеринарии Алексей Касаткин напомнил, что еще в 2015 г. у семги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз кожи лососевых (УДН).

«На рыбоучетном заграждении реки Кола учтено прохождение 2 327 экземпляров семги, из которых с признаками ульцеративного дермального некроза выявлено 463 экземпляра, или 20%», – отметил Алексей Касаткин. Он добавил, что ситуацию усугубляет большое количество особей, травмированных браконьерскими орудиями лова, и повышение температуры воды.

Председатель комитета обратился к рыбакам-любителям с просьбой сообщать о фактах поимки рыбы с поражениями в водоемах Мурманской области. Первый заместитель губернатора поручил комитету по ветеринарии продолжать мониторинг ситуации. Во взаимодействии с научно-исследовательскими российскими и норвежскими организациями попытаться установить причину заболевания рыбы.

Ульцеративный дермальный некроз – кожное заболевание рыб, протекающее с образованием язв. Это заболевание малоизучено, для человека не опасно и поражает только дикую семгу. Может привести к смерти лосося. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

Fishnews