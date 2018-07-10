10 июля 2018 года

Порталу ОСМ добавляют функционала

Завершился ввод в промышленную эксплуатацию модуля системы позиционирования и мониторинга портала ОСМ, сообщает ЦСМС. Система обеспечивает автоматическую регистрацию данных о позициях судов.

Модуль системы позиционирования и мониторинга предназначен для автоматизации управленческих процессов ЦСМС и его региональных филиалов. Основные задачи модуля – обеспечивать оперативное межведомственное взаимодействие, ускорение принятия управленческих решений, информационную безопасность и единые стандарты для учетных данных, используемых в Отраслевой системе мониторинга.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Центре системы мониторинга рыболовства и связи, разработан функционал, предназначенный для наблюдения за позициями судов и контролем их промысловой деятельности. Модуль системы позиционирования Портала ОСМ обеспечивает автоматическую регистрацию данных о позициях судов. Здесь агрегируется вся информация о судовладельце, в том числе – технические характеристики судна, код ОСМ, способы связи, идентификационные и серийные номера установленного оборудования. Портал разработан с соблюдением всех требований, предъявляемых к информационной безопасности данных, подчеркнули в ЦСМС.

Портал ОСМ предназначен для объединения всех интернет-ресурсов, включенных в состав отраслевой системы мониторинга Росрыболовства. При разработке была обеспечена автоматизация предоставления государственных услуг – от формирования заявок пользователей водных биоресурсов до их рассмотрения, а затем формирования в электронном или печатном виде ответа. Теперь у пользователей водных биоресурсов появилась возможность получать информацию и управлять услугами в режиме реального времени. Электронные документы, передаваемые через Портал ОСМ, подписываются электронной квалифицированной подписью, которая служит полноценной заменой собственноручной подписи в случаях, предусмотренных российским законодательством.

«Внедрение Портала ОСМ вызвало большой интерес у рыбаков и контролирующих органов. В перспективе на портале планируется внедрение ряда новых функций, обеспечивающих решение актуальных и востребованных задач», – отметили в ЦСМС.

Fishnews