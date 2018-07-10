10 июля 2018 года

АтлантНИРО и Институт океанологии договорились сотрудничать

В рамках сотрудничества рыбохозяйственной и академической науки в Балтийском море пройдет совместная экспедиция АтлантНИРО и Института океанологии. Будет использовано судно РАН «Академик Петров».

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Институт океанологии имени П. П. Ширшова подписали договор о совместной научной деятельности. В рамках сотрудничества специалисты выполнят океанологические, гидробиологические и ихтиологические научно-исследовательские работы в областях, представляющих взаимный интерес, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

В ближайших планах – совместная научная экспедиция в Балтийское море в июле этого года на судне РАН «Академик Борис Петров». Научную группу АтлантНИРО возглавит заместитель директора института Александр Архипов. Полученные экспедицией научные данные будут значимым дополнением к ежегодным ресурсным исследованиям и государственному мониторингу водных биоресурсов и среды их обитания, которые проводятся АтлантНИРО в Балтийском море.

Fishnews