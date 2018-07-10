10 июля 2018 года

Эксперты оценили качество консервов из сайры

Эксперты Роскачества протестировали консервы из сайры популярных марок по показателям качества и безопасности. В тройке лидеров – продукция компаний из Приморского края и Сахалинской области.

В исследовании принимали участие консервы из сайры 23 торговых марок, произведенные в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Приморском крае, Москве, а также в Таиланде. Продукция тестировалась на соответствие не только действующим нормам по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.

По результатам испытаний эксперты опровергли расхожие представления о рыбных консервах, как о дешевой, вредной и некачественной еде. К безопасности всех исследованных образцов вопросов у специалистов не возникло. Лабораторные тесты на содержание пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, клостридий, плесневых грибов и дрожжей оказались отрицательными. Содержание гистамина в сайре также было в пределах нормы – это значит, что все консервы были изготовлены из свежей рыбы.

«Таким образом, мнение о том, что консервами из сайры легко отравиться, так как в них мигрируют токсичные элементы, отходы и т. д., – миф! Все исследованные консервы отвечают требованиям безопасности, а рыба для них вылавливалась в районах с хорошей экологией», – сообщили Fishnews в пресс-службе Роскачества.

В консервах из сайры отмечено высокое содержание полезных нутриентов – фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот. Эксперты проверяли и органолептические показатели – вкус, запах, консистенцию мяса рыбы, внешний вид и укладку, состояние бульона.

Отдельно оценивалась щедрость производителей. По техрегламенту «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в консервной банке сайра должна занимать не менее 50% от массы нетто. Этому показателю соответствовали все торговые марки, а повышенным требованиям Роскачества(70% и выше) – чуть больше половины.

Исследования показали закономерность между стоимостью консервов (в пересчете на 100 г продукта) и качеством. За редким исключением наиболее дорогие консервы получили самые высокие баллы у экспертов и наоборот. «Иными словами, в данной категории продукции качество зависит от цены товара», – говорится в заключении Роскачества.

По результатам испытаний в топ-3 консервов из сайры вошли торговые марки «Капитан вкусов», «Курильский берег» и «Доброфлот».

Fishnews