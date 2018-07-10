10 июля 2018 года

Рыбная общественность Перу жалуется на бюрократов

Перу может резко увеличить экспорт пищевой рыбопродукции. Достичь желаемого показателя в 1,6 млрд долларов позволит снижение административных барьеров, полагают представители отраслевой общественности.

Для сравнения: в 2017 г. объем экспортируемых рыбных товаров, предназначенных в пищу людей (Перу также входит в число ведущих мировых экспортеров рыбной муки и рыбьего жира), составлял 0,7 млрд долларов, отмечает портал Undercurrent News. О планах по наращиванию экспорта заявил руководитель комитета по рыболовству и аквакультуре Перуанского национального промышленного общества (это отраслевое объединение) Карлос Миланович.

Росту может способствовать увеличение уловов, наблюдаемое в первой половине нынешнего года, сообщает корреспондент Fishnews. При этом, по мнению Карлоса Милановича, рыбаки и аквафермеры нуждаются в снижении административного давления. Именно бюрократические барьеры сдерживают развитие отрасли, способной принести дополнительные миллионы долларов дохода и создать более 150 тыс. новых рабочих мест, полагает представитель бизнес-сообщества.

По словам Карлоса Милановича, в настоящее время сырой тунец хранится на морозильных складах 20 дней в ожидании разрешения от санитарной службы. Необходимо, чтобы время ожидания не превышало 24 часов, отметил он.

Fishnews