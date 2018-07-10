10 июля 2018 года

Депутаты предложили сократить энерготарифы для АПК

В Госдуму внесли законопроект, который по замыслу разработчиков призван помочь в решении проблемы высоких энерготарифов для сельхозтоваропроизводителей. Здесь предлагается предусмотреть льготу.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 6 ФЗ «О развитии сельского хозяйства» подготовили депутаты Андрей Барышев, Николай Говорин, Сергей Яхнюк, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве одной из мер государственной аграрной политики предлагается предусмотреть «установление для сельскохозяйственных товаропроизводителей льготных тарифов на энергоресурсы, продажа (отпуск) которых осуществляется по регулируемым ценам (тарифам)».

Инициатива обусловлена многочисленными обращениями предприятий АПК, говорится в сопроводительных документах. «Зачастую убыточность хозяйств связана именно с высокими ценами на энергетические ресурсы. Многие сельхозпредприятия работают на грани рентабельности, стараясь сокращать потребление энергоресурсов в ущерб основного производства», – отмечено в пояснительной записке.

Разработчики также указали на то, что «высокие энерготарифы ощутимо увеличивают себестоимость сельхозпродукции».

Отметим, что закон распространяется на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ. В этот список входит и рыбопродукция, живая рыба.

Fishnews