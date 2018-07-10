10 июля 2018 года

Алекс Раманаускас: Держим курс на развитие глубокой переработки

Камчатская компания «Витязь-Авто» в рамках программы инвестквот в мае заключила с Росрыболовством договор о получении долей под строительство современного завода на западном побережье. Основной упор планируется сделать на глубокую переработку биоресурсов.

Компания решила строить береговое предприятие, которое, по постановлению правительства об инвестиционных квотах, относится к объекту инвестиций типа «М», – завод большой мощности под доли квот минтая и сельди.

Речь идет о создании завода в селе Устьевое – крупнейшего предприятия для Соболевского района, рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. «В сутки планируется производить 100 тонн филейной продукции. Также собираемся организовать выпуск рыбной муки и рыбьего жира – то есть это будет максимально безотходное производство. Сырьем будет не только белорыбица, но и лосось – уже установлена линия по его переработке. Заказано создание очистных сооружений. Собираемся построить завод по последнему слову техники», – сообщил руководитель компании.

Как и предусматривается законодательством в рамках программы инвестиционных квот, это будет новый завод, отметили в «Витязь-Авто». «Первый пуск – по лососевым видам – планируем уже в эту путину. А к сентябрю хотим ввести в эксплуатацию линию по производству белорыбицы и мукомольной продукции», – обрисовал ситуацию Алекс Раманаускас.

В целом предполагается выпуск филейной продукции, фарша, стейков, муки, жира и всего спектра продукции по лососевым.

«Нынешняя концепция развития рыбной отрасли предусматривает, что преференции в рамках изменений Налогового кодекса получат предприятия, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. И в принципе это правильная политика государства, обеспечивающая и увеличение числа рабочих мест, и налоговые поступления, и рост валового внутреннего продукта. По возможности мы следуем этому курсу. Рассчитываем с годами увеличить линейку выпускаемой продукции», – подчеркнул гендиректор компании.

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