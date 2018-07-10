10 июля 2018 года

ФАО прогнозирует рост производства рыбы

Общие объемы добычи в результате рыболовства и аквакультуры к следующему десятилетию достигнут 201 млн тонн. Такой прогноз сделала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО ООН).

Мировое производство рыбы продолжит увеличиваться в течение следующего десятилетия, несмотря на то что уловы останутся на прежнем уровне, а стремительный рост в сфере аквакультуры, который наблюдается в настоящее время, замедлится. Об этом говорится в новом докладе ФАО – «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» (SOFIA).

Как прогнозируют в организации, к 2030 г. общий результат рыболовства и аквакультуры достигнет 201 млн тонн – на 18% больше по сравнению с текущим уровнем в 171 млн тонн.

Однако в будущем для обеспечения роста необходимо будет обеспечить дальнейший прогресс в укреплении режимов управления рыбным хозяйством, сокращении потерь и отходов, а также решении проблем незаконного промысла, загрязнения водной среды и изменения климата, полагают эксперты ФАО.

Согласно докладу, в 2016 г. в дикой природе рыбаки добыли 90,9 млн тонн. По уловам произошло небольшое снижение – на 2 млн тонн – по сравнению с предыдущим годом, главным образом из-за периодических колебаний популяций перуанской анчоветы, связанных с погодным явлением Эль-Ниньо.

На протяжении последних десятилетий потребление рыбы росло – 20,4 кг на душу населения в 2016 г. против менее 10 кг в 1960-х годах – в немалой степени благодаря увеличению производства в секторе аквакультуры, который быстро расширялся в 80-х и 90-х гг., рассказали Fishnews в пресс-службе ФАО.

В 2016 г. производство разводимой рыбы достигло 80 млн тонн. Согласно докладу SOFIA 2018, это 53% всей потребляемой человеком рыбы.

Несмотря на то что рост аквакультуры замедлился – в период с 2010 по 2016 г. он составлял 5,8% в год по сравнению с 10% в 1980-х и 1990-х гг., он будет по-прежнему расширяться в ближайшие десятилетия, особенно в Африке.

Fishnews