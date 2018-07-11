11 июля 2018 года

Совместные рейды в пограничных водах Амура нарушений не выявили

С 20 по 28 июня инспекторы рыбоохраны России и Китая провели совместные мероприятия по контролю за промыслом и соблюдением правил рыболовства в пограничных водах среднего и верхнего Амура. Стороны обменялись информацией об усилении рыбоохранной деятельности.

В период полного запрета на добычу водных биоресурсов на территории Китая российская и китайская делегации посетили рыболовецкие станы в районе города Хэйхэ, где ознакомились с разрешительными документами на вылов и порядком хранения рыболовецких лодок. Также инспекторы провели разъяснительные беседы с китайскими рыбаками о необходимости соблюдения правил рыболовства и летнего запрета на вылов рыбы. Ежегодно это ограничение действует в период нереста осетровых видов рыб с 11 июня по 15 июля.

Для противодействия незаконному промыслу представители делегаций обменялись информацией по усилению рыбоохранной деятельности в период летнего запрета на промысел в водах пограничных рек Амур и Уссури.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства, в ходе совместного контроля в пограничных водах нарушений правил рыболовства не зафиксировано. Вылов рыбы не осуществлялся, в том числе и в научных целях. По итогам работы 28 июня в городе Хэйхэ стороны подписали протокол.

Fishnews