11 июля 2018 года

Северянам «нарезали» 18 новых РПУ

Восемнадцать новых озерных рыбопромысловых участков сформировано в Ненецком автономном округе. За несколько лет число РПУ в регионе выросло почти втрое.

Новые рыбопромысловые участки прошли согласование с Росрыболовством и регистрацию, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО. Их общая площадь составляет 9,9 тыс. га.

Семь новых РПУ находятся в бассейне реки Печоры. Это «Домашний Кут» на озере Голодная губа, «Хвастыль-То» на озере Хвостатое-То, а также «Мерьяха-1», «Мерьяха-2», «Мерьяха-3», «Мерьяха-4» и «Сапогово». Все они предназначены для промышленного рыболовства. Кроме того, под промышленное рыболовство на других водных объектах создано еще девять участков: «Большое Пятовто», «Судорма», «Серветы», «Косминское», «Верхнее Ковалевка», «Среднее Ковалевка», «Нижнее Ковалевка», «Большой Торавэй» и самый большой по площади участок – «Ватьярты» (2,3 тыс. га).

Для традиционно рыболовства КМНС созданы два участка: «Порчты» и «Большое Шапкино». РПУ формируются по предложениям граждан, индивидуальных предпринимателей, юрлиц, а также на основании заключений Северного филиала ПИНРО.

Fishnews