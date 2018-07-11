11 июля 2018 года

Украинские депутаты обсудят раздел Азовского моря

В Верховную раду Украины внесен проект постановления о расторжении договора с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предполагается дальнейшая демаркация морской границы. Поводами послужили строительство Крымского моста и осмотры судов российскими пограничниками.

Полное название документа: «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины, министра обороны Украины относительно Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива». Как следует из карточки проекта на сайте Верховной рады, документ был внесен 10 июля группой из 13 депутатов (12 – от фракции «Самопомощь» и 1 - внефракционного).

В тексте, который цитирует «Интерфакс-Украина», сказано, что строительство Крымского моста «является кричащим нарушением норм международного морского права и вмешательством в исключительную экономическую зону Украины». Также упомянуты «систематические нарушения свободы судоходства» со стороны ФСБ России. Авторы проекта предлагают обязать украинского президента подать в Верховную раду законопроект о денонсации договора с дальнейшей демаркацией госграницы в Азовском море.

Украинский «Канал 24» приводит слова одного из авторов проекта, депутата Семена Семенченко о том, что Россия свободно действует в Азовском море благодаря договору: «Украинской морской границы там фактически нет. В небольшом Азовском море сформировалась большая морская группировка России, и нам нужно на это немедленно реагировать».

Как сообщает корреспондент Fishnews, договор между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива был заключен в 2003 г. Документ определяет статус этой акватории как исторически внутренних вод двух государств и прописывает правила судоходства в море.

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась в марте текущего года после задержания украинскими пограничниками российского сейнера «Норд».

Fishnews