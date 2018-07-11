11 июля 2018 года

Продукция ответит за стандарт

Росстандарт собирается проверить товары, помеченные значком ГОСТ. Недобросовестные производители рискуют попасть в реестр продукции, которая использует обозначение без необходимых на то оснований.

Инспекционные и мониторинговые проверки продукции, помеченной значком ГОСТ, Росстандарт собирается провести совместно с общественными организациями. На основе полученных результатов ведомство будет информировать общество как о товарах, подтвердивших свое соответствие национальному стандарту, так и о производителях, необоснованно поместивших на упаковку знак соответствия ГОСТу – Национальной системы сертификации.

«Национальная система сертификации (НСС) направлена на формирование доверия со стороны рынка к ГОСТу, который гарантирует соответствие продукции требованиям национальных стандартов. Теперь это знак Национальной системы стандартизации, или знак НСС. Система позволяет производителям добровольно маркировать товары знаком НСС только по результатам достоверных лабораторных испытаний», – рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по стандартизации и метрологии.

Проверенная продукция вносится в доступный на сайте Росстандарта реестр с возможностью маркирования знаком национальной системы стандартизации и QR-кодом со ссылкой на запись в реестре.

«Производителю следует быть готовым к инспекционному контролю за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата, в том числе в форме внеплановых проверок, если в органы надзора начнет поступать информация о претензиях к товару», – отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Недобросовестный производитель, использующий знак НСС без прохождения испытаний, рискует попасть в реестр продукции, маркированной знаком национальной системы стандартизации, соответствие которой требованиям национальных стандартов не подтверждено.

Fishnews