Вологодских аквафермеров ждут новые участки
Северо-Западное теруправление Росрыболовства объявило аукцион на четыре рыбоводных участка в Вологодской области. Акватории предлагаются под осуществление индустриального рыбоводства.
Заявки принимаются до 10 августа, торги должны пройти 16 августа в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews. Договоры с победителями будут заключены сроком на 25 лет.
Согласно аукционной документации, участки площадью 20-52 га расположены на территории Белозерского (озеро Кожино), Шекснинского (Шекснинское водохранилище) и Вытегорского районов (два РВУ на Ковжском водохранилище).
Fishnews