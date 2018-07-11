11 июля 2018 года

Вологодских аквафермеров ждут новые участки

Северо-Западное теруправление Росрыболовства объявило аукцион на четыре рыбоводных участка в Вологодской области. Акватории предлагаются под осуществление индустриального рыбоводства.

Заявки принимаются до 10 августа, торги должны пройти 16 августа в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews. Договоры с победителями будут заключены сроком на 25 лет.

Согласно аукционной документации, участки площадью 20-52 га расположены на территории Белозерского (озеро Кожино), Шекснинского (Шекснинское водохранилище) и Вытегорского районов (два РВУ на Ковжском водохранилище).

Fishnews