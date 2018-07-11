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Заседание Госдумы. Фото с сайта нижней палаты парламента

Для судов готовят изменения по пересечению госграницы

Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект, предусматривающий новую статью о пересечении государственной границы РФ на море. Депутаты поддержали документ единогласно.

Проект изменений закона о госгранице был внесен в Госдуму в 2016 г. Законодательным собранием Приморского края. Региональные парламентарии предлагали с помощью поправок решить проблему прохода через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые направляются из одного района промысла в другой. В том числе обеспечить для такого флота возможность следовать Первым Курильским проливом. В первом чтении Госдума приняла законопроект в апреле 2017 г.

Ко второму чтению депутаты ГД предложили серьезно трансформировать документ. Новое название законопроекта – «О внесении изменений в Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Подробнее о проекте

Из статьи 9 закона, согласно проекту ко второму чтению, исключаются части 19 – 26, регламентирующие неоднократное пересечение границы судами.

Вместо этого закон предложено дополнить статьей 9.1 «Особенности пересечения Государственной границы на море». Согласно проекту, допускается неоднократное пересечение госграницы на море без прохождения пограничного, таможенного (речь идет об операциях, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для двух категорий судов:

– российских и иностранных судов, убывающих из российских портов с последующим прибытием в российские порты без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств, если иное не установлено Правительством РФ;

– российских судов, прошедших пограничный, таможенный и иные виды контроля при убытии с территории РФ, прибывающих на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории России.

Случаи такого пересечения должны быть установлены правительством. При этом нужно соблюдать требования о наличии технических средств контроля (ТСК), передаче в погранорганы данных о местоположении судов, уведомлении пограничников о каждом фактическом пересечении границы.

Оговаривается также, что при неоднократном пересечении границы российскими судами необходимо предварительное уведомление пограничных органов, а иностранные суда действуют на основании разрешения погранорганов.

Предусматривается ряд запретов. Так, суда второй категории не могут осуществлять во внутренних морских водах и терморе остановку, высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных, спуск на воду или прием на борт любых плавучих средств, подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата. Не допускается для них ведение промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности. Исключение – перегрузка уловов в «районах укрытия».

Предполагается, что в случае принятия федеральный закон вступит в силу через 180 дней после дня официального опубликования.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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