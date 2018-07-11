11 июля 2018 года

Чукотская навигация для судов FESCO проходит при полной загрузке

Суда Транспортной группы FESCO перевозят народнохозяйственные грузы в районы Крайнего Севера в рамках ежегодных мероприятий по обеспечению северного завоза с рекордной загрузкой судов. По просьбам клиентов чукотская каботажная линия в 2018 г. открылась уже с 1 июня.

В конце июня первый рейс Чукотской навигации-2018 успешно завершил сухогруз «ФЕСКО Посьет». Во второй рейс морской каботажной линии FESCO Anadyr Direct Line (FADL) 6 июля из Владивостока вышел контейнеровоз «Капитан Кремс» с рекордной загрузкой и 100% утилизацией судна.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре транспортной группы FESCO, сезонная морская каботажная линия FADL в этом году открылась 1 июня. Суда ледового класса доставят жизненно важные товары для северных территорий России – порт-пунктов Чукотского автономного округа и Камчатского края. В летне-осеннюю навигацию задействована большая часть судов FESCO, в том числе дизель-электроход «Василий Головнин», лесовоз «Абакан», многоцелевые сухогрузы «ФЕСКО Пионер» и «ФЕСКО Певек», а также самоходные баржи для выгрузки на необорудованный берег.

В 2017 г. в ходе северного завоза флот компании перевез 21 тыс. тонн грузов: продукты, топливо, технику, стройматериалы, товары народного потребления. В этом году FESCO, по просьбам клиентов, из-за необходимости срочных отправок грузов открыла навигацию на Чукотку на 8 суток раньше.

В рамках каботажной линии FESCO Anadyr Direct Line по маршруту Владивосток – Анадырь – Эгвекинот – Владивосток с июня по октябрь транспортировку грузов северного завоза обеспечивают контейнеровоз «Капитан Кремс» и сухогруз «ФЕСКО Посьет». Сервисом FADL осуществляются перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС- и SOC-контейнерах (принадлежащих, соответственно, перевозчику или грузовладельцу), которые следуют как в межпортовом сообщении, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также генеральных грузов. Суда курсируют по маршруту в строгом соответствии с расписанием, позволяя грузоотправителям точно рассчитывать время отправки и получения грузов.

Кроме того, в дальневосточном регионе круглогодично функционируют морские каботажные линейные сервисы FESCO Magadan Line, FESCO Petropavlovsk-Kamchatskiy Line и FESCO Korsakov Direct Line, которые осуществляют перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС- и SOC-контейнерах в дальневосточные порты Магадан, Петропавловск-Камчатский и Корсаков.

Fishnews

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