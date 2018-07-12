12 июля 2018 года

Ученые объяснили причины гибели сельди на Волге

В конце июня в нижнем течении Волги местные жители обнаружили скопление мертвой рыбы. Расследовавшие этот инцидент специалисты КаспНИРХ пришли к заключению, что это естественное явление – следствие восстановления популяции сельди.

Что произошло

Скопление мертвой рыбы было обнаружено 23 июня на берегу Волги в районе АЦКК – ныне не действующего Астраханского целлюлозно-картонного комбината. Сотрудники Каспийского НИИ рыбного хозяйства в первый же день обследовали место происшествия и погибшую рыбу, а также взяли пробы воды, донных отложений, фито- и зоопланктона, бентосных организмов.

После лабораторной работы с пробами специалисты представили свое заключение расширенному экспертному совету из представителей науки, природоохранных ведомств и государственных структур в сфере природного надзора, рассказали Fishnews в пресс-службе губернатора Астраханской области.

В отчете сообщается, что на месте было обнаружено 482 экземпляра погибшей рыбы 13 видов. Это 375 особей сельди-черноспинки (около 80%), 61 карась, 15 лещей. Остальные виды были представлены единичными экземплярами – в том числе 5 экземпляров стерляди навеской 300-350 граммов, 5 судаков, 5 сазанов, 8 окуней, две воблы.

Массового замора не было

«Погибшие рыбы находились на разных стадиях разложения – от двух-трех дней до двух недель. Так что предположение о единовременном массовом отравлении или заморе было поставлено под сомнение, – отметил главный научный сотрудник КаспНИРХ Сергей Канатьев. – Исследования взятых образцов и проб подтвердили: ни в воде, ни в грунтах, ни в самой рыбе остатков отравляющих веществ не обнаружено либо их концентрации не были летальными для рыб. Гидрохимические показатели воды были в порядке. Некоторые экземпляры рыб оказались заражены гельминтами, однако данные паразиты не могли привести к гибели рыбы».

По мнению науки, статистика по собранным экземплярам погибшей рыбы соответствует многолетней норме: по пять стерлядей, сазанов, судаков, 15 лещей – это сложно назвать массовым замором. «Этот факт мог бы и вовсе остаться незамеченным, если бы не два обстоятельства. Во-первых, в 20-х числах июня в области наблюдалась ветреная погода, которая и прибила рыбу к берегу. Структура берега и течений в районе АЦКК таковы, что способствуют скоплению прибитых к берегу объектов. Во-вторых, в глаза наблюдателям бросился факт массовой гибели сельди: 80% обнаруженной на пляже рыбы – это черноспинка», – прокомментировали в пресс-службе.

Популяция восстанавливается

«В 1999 – 2001 годах на Каспии произошла экологическая катастрофа, которая к тому же сопровождалась серьезными переловами – именно по сельди-черноспинке, – отметил Сергей Канатьев. – Это привело к тому, что в 2000-е годы в Волгу на нерест заходило едва ли по нескольку десятков тонн этого вида. На протяжении полутора десятилетий мы предпринимали усилия по восстановлению популяции, вводили ограничения на вылов. И это дало свои плоды. Примерно шесть лет назад мы заметили первые признаки восстановления сельди. На нерест начали заходить уже сотни тонн. Сегодня эта тенденция усилилась: в 2018 году нереститься пришло уже около 2000 тонн сельди. Это еще не те показатели, которые наблюдались в 1990-е годы, но рост на два порядка относительно 2001 года обнадеживает».

Погибла истощенная рыба

Как отметил Сергей Канатьев, на нерест сейчас идет много молодых экземпляров возрастом 3,5-4 года. Идут впервые, не успев нагулять достаточные жировые запасы, чтобы подняться вверх по течению: «Сельдь-черноспинка имеет такую биологическую особенность: до 75% рыб гибнет после нереста. В XX веке этот биологический механизм был подробно изучен и описан. В 2018 году эта статистика усугубилась рядом дополнительных факторов. Исследование рыб, найденных в АЦКК, показало, что погибшая сельдь истощена, у нее практически нет жировых отложений. Если в норме сельдь, которая не впервые идет на нерест, доходит до Волгограда, то впервые нерестящиеся особи, с небольшим энергетическим запасом, поднимаются на нерест чуть выше Замьян. Большая часть из них после нереста погибает. Этот фактор также усилил впечатление о «массовой гибели рыбы», так как она сконцентрировалась в низах».

По мнению Сергея Канатьева, гибель сельди является свидетельством позитивного процесса по восстановлению популяции почти потерянной сельди-черноспинки: «Это признак того, что численность растет, увеличивается. Все 165 исследований не выявили негативных факторов для развития и какого-либо антропогенного воздействия. Гибель сельди-черноспинки вызвана естественными причинами, обусловленными особенностями биологии вида».

Fishnews