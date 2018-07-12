12 июля 2018 года

«Океанрыбфлот» обновит свой флот уникальными траулерами

Контракт на постройку нового современного рыбопромыслового флота заключили дальневосточная компания «Океанрыбфлот» и турецкая верфь «Терсан». Сдача первого судна в эксплуатацию запланирована на 2021 г.

К перспективному проекту по обновлению флота рыбопромышленная компания приступила в 2016 г.; два года спустя, к своему 50-летию, «Океанрыбфлот» подписал контракт с судостроителями. «Это для нас событие первостепенной важности – такие суда еще не строились. Во всем мире таких больше нет», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов. Разработку нового типа траулера по заявленным тактико-техническим данным совместно вели специалисты рыбопромышленного предприятия и норвежские проектанты. В итоге в проекте учли всю специфику работы в регионе: это и долгий период промысловых экспедиций, сложные условия, и современные требования к производству, и безопасность мореплавания.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе камчатского предприятия, турецкая верфь «Терсан» и норвежский проектант – компания Skipsteknisk – известный тандем, на их счету десятки пароходов разного типа, но и для них новое судно станет первым подобным опытом. Подписание контракта называют эпохальным событием и для Камчатки, поскольку крупнотоннажный промысловый флот для края не строился почти 40 лет.

«В строительство мы вкладываем колоссальные средства, но это сегодня необходимо: флот имеет обыкновение устаревать, и мы ставим задачу постепенно полностью заменить наши суда на траулеры нового поколения. В 2021 году турецкая верфь обещает сдать в эксплуатацию первый объект, и сразу начнется строительство второго», – сообщил Евгений Новоселов.

Супертраулер предназначен для добычи и освоения всех видов рыб Дальневосточного бассейна, мощности завода позволят перерабатывать 600 тонн сырья в сутки. Разработчики позаботились о комфорте экипажа и оптимизации производственного процесса – минимизировать ручной труд на судне удастся за счет современной автоматики.

На первом этапе по такому проекту будет построено два траулера. Постепенно планируется заменить весь старый флот компании: уже с приходом первого нового судна в «Океанрыбфлоте» намерены списать сразу четыре БМРТ с самым большим сроком службы.

Ход строительства поручено контролировать капитан-флагману ПАО «Океанрыбфлот» Сергею Кислову, который уже имеет опыт по ремонту судов компании. Строительство с нуля нового современного супертраулера он считает значимым событием: «Важно, что руководство смотрит далеко вперед, новый траулер даст возможность камчатской молодежи работать на другом уровне, это огромный потенциал и отличные перспективы», – уверен Сергей Кислов.

Fishnews