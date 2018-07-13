13 июля 2018 года

Прокуратуру не устроила работа Верхнеобского теруправления Росрыболовства

Проверка, проведенная управлением Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, выявила нарушения законодательства о рыболовстве, госконтроле, административных правонарушениях в Верхнеобском теруправлении Росрыболовства.

Прокуроры отметили низкий уровень взаимодействия между структурным подразделением Верхнеобского теруправления и уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в СФО.

Как заявили в надзорном ведомстве, в 2017 г. не выполнено ни одно из мероприятий, включенных в совместный план и направленных на борьбу с браконьерством: совместные рейды во время нереста рыб, пресечение незаконного вылова рака, осетровых и сиговых видов рыб, промышленной добычи цист артемии на горько-соленых озерах.

Обнаружены и другие нарушения. В частности, не соблюдалось законодательство при проведении работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, не принимались меры по привлечению виновных лиц к ответственности по факту неисполнения предписаний.

В представлении, внесенном руководителю Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, заместитель генпрокурора Иван Семчишин потребовал устранить выявленные нарушения закона и привлечь виновных в них должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Fishnews